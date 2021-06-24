Украсть спиртное псковичу помешала Росгвардия

10:28, 24 июня 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 июня экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в магазине на улице Я. Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что 31-летний местный житель пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.