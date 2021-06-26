Впервые с января в России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса

12:04, 26 июня 2021, ПАИ

В России впервые с января выявили 21 665 новых случаев COVID-19, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

За сутки в стране от коронавируса скончалось 619 человек, полностью выздоровело 14 347. Всего с начала пандемии в России выявили 5 430 753 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровело 4 943 986 человек.

В Псковской области за минувшие сутки выявили более 100 новых случаев коронавируса, скончались ещё три человека.