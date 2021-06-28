Житель Палкинского района повторно сел за руль нетрезвым и получил срок в колонии

10:41, 28 июня 2021, ПАИ

В Палкинском районе местный житель повторно сел за руль нетрезвым и получил срок в колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

Ранее 35-летний мужчина уже был осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, однако назначенное судом наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года не отбыл.

В феврале 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз сел за руль принадлежащего ему автомобиля. В пути следования из деревни Черская Палкинского района в поселок Палкино его задержали полицейские.

Мужчине было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.