Житель Палкинского района повторно сел за руль нетрезвым и получил срок в колонии
В Палкинском районе местный житель повторно сел за руль нетрезвым и получил срок в колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.
Ранее 35-летний мужчина уже был осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, однако назначенное судом наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года не отбыл.
В феврале 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз сел за руль принадлежащего ему автомобиля. В пути следования из деревни Черская Палкинского района в поселок Палкино его задержали полицейские.
Мужчине было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.
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