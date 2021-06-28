В Псковской области удвоилась динамика вакцинации

11:02, 28 июня 2021, ПАИ

В Псковской области удвоилась динамика вакцинации, сообщается в официальном канале региона в Telegram.

Ранее средний ежесуточный показатель составлял 400-450 первых прививок. Теперь в сутки первым компонентом вакцины прививаются 950 человек.

Всю правду о вакцинации озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона.