В Псковской области удвоилась динамика вакцинации
В Псковской области удвоилась динамика вакцинации, сообщается в официальном канале региона в Telegram.
Ранее средний ежесуточный показатель составлял 400-450 первых прививок. Теперь в сутки первым компонентом вакцины прививаются 950 человек.
Всю правду о вакцинации озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона.
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