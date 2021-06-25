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Общество

Михаил Ведерников записал видеообращение, посвящённое вакцинации

 

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и разместил его на своей странице в Instagram.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области, как и по всей стране, продолжает ухудшаться. В связи с этим нужно сделать всё необходимое, чтобы совместными усилиями сохранить здоровье жителей региона, экономику и рынок труда.

По этой причине очередной выпуск еженедельного он решил посвятить теме вакцинации. По словам главы региона, это единственный способ вместе справиться с пандемией. «В связи с тем, что борьба с заболеванием велась буквально с колёс, на протяжении целого года данные менялись каждый день с космической скоростью. Многие по понятным причинам запутались в бесконечном потоке порой противоречивой информации. Я не беру совсем абсурдные случаи, когда начинают говорить о тайном заговоре, генной чистке или чипировании. Печально, что кто-то рассуждает об этом всерьёз. Такими заявлениями пусть занимаются профильные специалисты», - заявил Михаил Ведерников.

Начал он с базового вопроса: «Проводились ли испытания вакцины, какие у неё есть сертификаты, как узнать о её разработке?» Губернатор рассказал, что наибольший объём доступной информации был по «Спутнику V». Все документы есть на сайте разработчика вакцины – научно-исследовательского центра имени великого российского эпидемиолога Николая Гамалеи, а также на портале sputnikvaccine.com.

Михаил Ведерников добавил, что многих особенно сильно интересует, испытывали ли вакцину на животных. «Да, испытания безопасности включали эксперименты на различных видах лабораторных животных, в том числе на 2-х видах приматов. 1 и 2 фаза клинических испытаний на людях были завершены к концу лета 20 года», - сообщил глава региона. 

Он подчеркнул, что вакцинация кардинально повышает шансы попросту не умереть, и пояснил, придётся ли каждые полгода делать прививку. Михаил Ведерников ответил на вопрос, зачем делать вакцину, если всё равно можно заболеть, и почему лучше не вакцинироваться при наличии антител 

Губернатор рассказал, что в аппарате администрации более 50% сотрудников либо переболели, либо вакцинировались. «Процент растёт, скоро перешагнём за 60%», - уверен он.Тем, кто отказывается от прививок, глава региона посоветовал посмотреть на последствия от ковида и сравнить риски, а пришедшим на вакцинацию не уходить от пункта сразу после укола.  Глава региона добавил, что российские учёные секвенировали полный геном коронавируса ещё в марте прошлого года. «Без этого вакцину попросту бы не сделали», - уточнил он.

На вопрос о том, «почему непривитым создают невыносимые условия», Михаил Ведерников отреагировал так: «Вакцину вынуждают сделать обстоятельства, а не чья-то прихоть. Не нужно путать причину и следствие». Он добавил, что привитым следует продолжать носить маски, так как они тоже могут быть переносчиками заболевания. 

 В заключение Михаил Ведерников назвал способ, как не допустить локдауна в Псковской области, и призвал понимать, что в силу своего географического положения Псковская область всегда будет в зоне повышенного риска. 

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