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Общество

Правительство РФ не поддержало введение налога на роскошь

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь, сообщает ТАСС.

Согласно документу, налог на роскошь распространяется на владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолётов, вертолётов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3 до 3 % в зависимости от стоимости, для машин – от 1 до 5 %, для яхт и самолётов – от 3 до 7 %.

Правительственная комиссия напомнила, что данное имущество уже облагается налогами. С 1 января 2014 года применяются повышающие коэффициенты при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.

Так, в правительстве уверены, что принятие упоминаемого законопроекта приведёт к возникновению двойного налогообложения объектов.

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