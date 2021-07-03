81 природный пожар потушили в России за сутки

10:48, 03 июля 2021, ПАИ

81 природный пожар на площади 2 260 гектаров потушили в России за сутки, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

По данным ведомства, к полуночи 3 июля в России действовали 264 лесных пожара на площади 325 526 гектаров, их активно тушили.

Отмечается, что наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где действуют 196 пожаров на площади 288 460 гектаров.