Власти города поздравили коллектив завода «Псковский гончар» с юбилеем

17:12, 16 июля 2021, ПАИ

16 июля глава Пскова Елена Полонская побывала на заводе «Псковский гончар», чтобы поздравить его коллектив с 50-летием со дня создания предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Мы гордимся вашей продукцией, которая сделана с душой, и в которую вложен не только труд, но и эмоции мастеров, их талант. Надеюсь, наработанный за 50 лет опыт позволит коллективу завода и дальше трудиться, развивать предприятие и оставаться конкурентоспособным», –отметила она и пожелала директору завода Вадиму Боровко и всем членам коллектива мира, добра, благополучия и успехов.

Также Елена Полонская вручила руководителю предприятия и нескольким сотрудникам благодарственные письма от имени главы города, а также от депутата Госдумы РФ Александра Козловского.

Отметим, что накануне состоялось открытие ретроспективной выставки «Псковский гончар 50 лет». От имени главы города и депутатов Псковской городской Думы её авторов и других работников завода поздравил с юбилеем депутат Валерий Тюменцев. Он подчеркнул, что тот факт, что предприятие существует столько лет в такой сложной и уникальной нише как гончарные художественные промыслы и сувенирные изделия, говорит об одном – на заводе работают настоящие мастера, художники, которые истинно любят свой город.

Посетить выставку могут все желающие, она будет работать в выставочном зале Союза художников по 15 августа.