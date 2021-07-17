Народная программа ЕР пополнится предложениями граждан через специальный сайт

19:08, 17 июля 2021, ПАИ

«Единая Россия» запустила информационную площадку для сбора предложений от населения. Теперь любой житель страны может внести свои предложения, сообщает сайт er.ru.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам, чтобы ни одно предложение не потерялось и получило своё развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – считает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы можно двумя способами: первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни, второй – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приёмной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала и другие.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подчеркнул, что «Единая Россия» – партия, которая формирует народную программу на основе мнения людей, которые, как никто другой, знают болевые точки в своих населённых пунктах.

«Мы делаем программу не в кабинетах, а собираем предложения людей по актуальным социально значимым инициативам в ходе встреч, приёмов граждан.

Я сам регулярно выезжаю в районы, общаюсь с людьми. В ходе недавней встречи с жителями Дновского района обсудили работу системы здравоохранения в муниципалитете. Жители попросили возобновить работу приёмного отделения в Дновском филиале Порховской межрайонной больницы и обеспечить возможность записи к врачам-специалистам через «Госуслуги». Мы проработаем этот вопрос, ведь он касается своевременного оказания помощи людям. Такая работа с точечными проблемами каждого населённого пункта позволит наладить работу всей системы, чтобы люди в тяжёлых пандемических условиях получали качественную медпомощь», – отметил Александр Козловский.