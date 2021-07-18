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Наблюдать за луной советует сегодня народный календарь

Афанасьев день наступил сегодня, 18 июля, по народному календарю, пишет портал calend.ru. Преподобный Афанасий Афонский, память которого отмечается в этот день, родился в городе Трапезунде и рано осиротел. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всём старался подражать приёмной матери – в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах.

Позже он принял постриг в Киминском монастыре. Когда Афанасий достиг совершенства длительными постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединённом месте недалеко от монастыря. Отшельника часто одолевали бесы, пытались возбудить в нём ненависть к тому месту, где он поселился.

Афанасий почти поддался сомнению, но решил потерпеть ровно год, а дальше действовать сообразно воле Божьей. В последний день этого срока его внезапно осенил яркий свет с неба, и все греховные помыслы тут же рассеялись. С тех пор Афанасий получил дар умиления, а к его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие получить от отшельника совет или просто доброе слово. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.

На Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и тёплую осень.

Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «жёлтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

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