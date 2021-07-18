Гдовичам рассказали, когда в районе сотовая связь будет доступна везде
Вопрос обеспечения малых населённых пунктов Псковской области мобильной связью был поднят на федеральном уровне. Ни для кого не секрет, что в некоторых деревнях мобильная связь не просто неустойчива – её попросту нет, пишет «Гдовская заря».
Премьер-министр Мишустин во время рабочей поездки в Псков дал поручение проработать этот вопрос.
«На сегодняшний день все необходимые бюрократические дела завершены, соглашение в Госдуме и Совете Федерации заключено. Пока идёт процесс выделения 200 миллионов рублей на строительство 100 вышек на территории всей Псковской области. Проблемные точки, в том числе и в Гдовском районе, учтены, и проект будет реализован, как только средства поступят в область», – пишет издание со ссылкой на областную администрацию.
Планируется, что уже осенью начнутся строительные работы по установке вышек. На них и разместят оборудование операторы сотовой связи. В Гдовском районе будет шесть таких новых объектов — в деревнях Вейно, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда и Ямок.
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