Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Разговоры о детоубийстве у аистов сильно преувеличены, заявили псковские волонтёры

Разговоры о родительском убийстве аистами птенцов (инфантициде) сильно преувеличены людьми, заявили в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста».

На странице в социальной сети «ВКонтакте» волонтёры рассказали, что этим летом поступили всего два аистёнка, явно выброшенных из гнезда родителями. Все остальные оказывались на земле по другим причинам. Первым был Кряка, который трагически погиб, вторым – Гавроша из деревни Зарезница Псковского района.

«Гаврошу в возрасте около трёх недель 3 июля к нам привезла молодая семья с мамой Викторией. К тому времени Виктория и её родственники уже две недели выхаживали аистёнка, значит, примерно в недельном возрасте он был отбракован родителями», - рассказали в центре. В родительском гнезде осталось три птенца, то есть Гавроша был четвёртым, видимо, самым маленьким и слабым. Его нашли на земле. По данным местных жителей, этому гнезду, расположенному на столбе, уже больше 30 лет.

«Их семья – родители, дедушки, бабушки – всё это время жила рядом с аистами, и это первый случай за 30 лет, когда аисты выбросили птенца. Это ценное для нас свидетельство невольно наталкивает на мысль, что все разговоры о родительском убийстве аистами птенцов сильно преувеличены людьми. Такое у аистов действительно встречается, но, видимо, не так часто, как им приписывают», - подчеркнули в аистином центре.

Гавроша показал себя в центре избалованным. «В то время у нас были более робкие его сверстники, пришлось повозиться с ним, прежде чем удалось найти аистят, которых он не будет обижать, чтобы им всем вместе было комфортно в искусственном гнезде», - поделились волонтёры. Он не улетел на юг со стаей 28 августа и, возможно, останется в центре на зимовку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

14 сентября 2021

75-летие со дня основания отмечает Псковский хлебокомбинат
14 сентября 2021

С 25 по 29 сентября в Псковской области пройдут мероприятия памяти писателя Валентина Курбатова
14 сентября 2021

Михаил Ведерников обсудил с Александром Гуцаном развитие областного здравоохранения
14 сентября 2021

Укладка верхних слоев асфальтобетона завершилась на Крупской и Ипподромной в Пскове
14 сентября 2021

Разговоры о детоубийстве у аистов сильно преувеличены, заявили псковские волонтёры
14 сентября 2021

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
14 сентября 2021

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
14 сентября 2021

В России предложили сделать обязательными три выходных дня после вакцинации

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...