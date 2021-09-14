Разговоры о детоубийстве у аистов сильно преувеличены, заявили псковские волонтёры

12:47, 14 сентября 2021, ПАИ

Разговоры о родительском убийстве аистами птенцов (инфантициде) сильно преувеличены людьми, заявили в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста».

На странице в социальной сети «ВКонтакте» волонтёры рассказали, что этим летом поступили всего два аистёнка, явно выброшенных из гнезда родителями. Все остальные оказывались на земле по другим причинам. Первым был Кряка, который трагически погиб, вторым – Гавроша из деревни Зарезница Псковского района.

«Гаврошу в возрасте около трёх недель 3 июля к нам привезла молодая семья с мамой Викторией. К тому времени Виктория и её родственники уже две недели выхаживали аистёнка, значит, примерно в недельном возрасте он был отбракован родителями», - рассказали в центре. В родительском гнезде осталось три птенца, то есть Гавроша был четвёртым, видимо, самым маленьким и слабым. Его нашли на земле. По данным местных жителей, этому гнезду, расположенному на столбе, уже больше 30 лет.

«Их семья – родители, дедушки, бабушки – всё это время жила рядом с аистами, и это первый случай за 30 лет, когда аисты выбросили птенца. Это ценное для нас свидетельство невольно наталкивает на мысль, что все разговоры о родительском убийстве аистами птенцов сильно преувеличены людьми. Такое у аистов действительно встречается, но, видимо, не так часто, как им приписывают», - подчеркнули в аистином центре.

Гавроша показал себя в центре избалованным. «В то время у нас были более робкие его сверстники, пришлось повозиться с ним, прежде чем удалось найти аистят, которых он не будет обижать, чтобы им всем вместе было комфортно в искусственном гнезде», - поделились волонтёры. Он не улетел на юг со стаей 28 августа и, возможно, останется в центре на зимовку.