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Вице-премьер подарил юным псковским футболистам мяч с подписями игроков сборной России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подарил юным псковским футболистам мяч с подписями игроков сборной России по футболу, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В рамках рабочего визита в Псковскую область 16 сентября Дмитрий Чернышенко посетил стадион «Машиностроитель» и поздравил присутствующих и спортсменов с открытием спортивного объекта.

«Этот объект появился благодаря тому, что губернатор при содействии партии «Единая Россия» подсказал правительству, что нужно профинансировать реконструкцию спортивного комплекса «Машиностроитель». Теперь здесь есть возможность заниматься разными видами спорта», - сказал вице-премьер.

С завтрашнего дня на стадионе «Машиностроитель» спортсмены уже приступят к тренировкам, отметила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Зампредседателя Правительства РФ отметил, что здесь присутствует чемпионка мира Наталья Спиридонова.

«Можете себе представить, такая хрупкая девушка прыгает на высоту 190 см», - отметил он.

Спортсменка отметила, что ее следующая цель – участие в Олимпиаде-2024.

«Теперь есть где тренироваться», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил правительство и заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»  Андрея Турчака за помощь в реконструкции объекта. Также сегодня принято решение о второй очереди реконструкции стадиона.

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