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Сотрудники Псковской таможни предотвратили незаконный ввоз культурных ценностей

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудники Псковской таможни предотвратили незаконный ввоз культурных ценностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Товар прибыл на Убылинский таможенный пост Псковской таможни, где был помещен на склад временного хранения, откуда был вывезен в нерабочее время. Для выяснения обстоятельств произошедшего Псковская таможня создала оперативную группу. В результате сотрудники оперативных подразделений и службы организации таможенного контроля обнаружили несоответствие заявленного товара фактически перемещенному через таможенную границу Евразийского экономического союза.

  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
  • Сотрудники Псковской таможни выявили крупную партию товаров с признаками культурных ценностей
    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Транспортное средство с грузом задержали на территории Тверской области. В автомобиле таможенники обнаружили товар с признаками культурных ценностей, информация о котором отсутствовала в товаросопроводительных документах. В автомобиле находились английские весы середины XIX века, витражи «модерн под готику» XIX века и витражи с ромбовидным остеклением. 

По предварительному заключению эксперта все предметы подпадают под действие закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей». По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ.

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