Миллион в нижнем белье и ботинках: иностранцы пытались незаконно провезти деньги через псковскую границу

17:26, 26 ноября 2026, ПАИ

Более миллиона рублей пытались незаконно провезти иностранцы через границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

В пункте пропуска «Убылинка» во время таможенного досмотра у жительницы Германии, ехавшей в Россию на легковом автомобиле, таможенники обнаружили 67 банкнот на сумму 4 290 евро. Деньги женщина прятала в нижнем белье.

Спрятать валюту в нижнем белье пыталась и пассажирка рейсового автобуса, ехавшая в Россию из Германии. Однако в пункте пропуска «Бурачки» таможенники обнаружили у неё 2 330 евро. Женщина пояснила, что забыла достать свои деньги из нижнего белья.

Другая женщина шла пешком через пункт пропуска «Шумилкино», не задекларировав 29 купюр на сумму 700 евро. Наличные деньги она пыталась спрятать от таможенников под верхней одеждой.

Также на этом же таможенном посту таможенники обнаружили у пешехода в ботинке пакет с деньгами. Житель Латвии шёл из России, не сообщив о двух тысячах евро в своей обуви.

Все нарушители таможенного законодательства признали свою вину. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф в трёхкратном размере стоимости предметов административного правонарушения и их конфискацию.

В таможне напомнили, что сокрытие любой суммы наличных денег и товаров от таможенного контроля при ввозе или вывозе является основанием для привлечения к ответственности.