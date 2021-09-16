Круглогодичный международный центр может появиться в кампусе ПсковГУ

10:58, 16 сентября 2021, ПАИ

В студенческом кампусе ПсковГУ может появиться круглогодичный международный центр. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

16 сентября в рамках рабочего визита в Псковскую область прибыл заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, которые проверили готовность кампуса.

Студенты стройотряда, которые работают на объекте, рассказали о своей деятельности и внесли предложение сделать кампус точкой опоры международного центра.

Напомним, 4 июля Минобрнауки России открыло в Пскове первый масштабный образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии «Летний университет». По словам Ильиной, белорусы хотят знакомиться с инфраструктурой и учиться.

«ПсковГУ очень хорошо выступил ядром взаимодействия со всеми вузами», - отметила Наталья Ильина, предложив сделать в кампусе круглогодичный международный центр.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил студентов и отметил, что в кампусе «прекрасные условия для студентов, которые они строят сами».

«Президент уделяет много внимания строительству международных кампусов. Прекрасное место, здесь хочется стать студентом снова», - добавил Чернышенко.

В осмотре кампуса также приняли участие исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что кампус ПсковГУ сдадут 26 декабря.