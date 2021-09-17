Михаил Ведерников: «Машиностроитель» становится одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада

08:34, 17 сентября 2021, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» сейчас становится одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что 16 сентября состоялся ввод в эксплуатацию стадиона «Машиностроитель» в Пскове после реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. «Именно при поддержке нашего сенатора удалось оперативно завершить первую очередь работ», - заметил губернатор.

По его словам, стадион открывает новые возможности для занятий различными видами спорта, организации областных и федеральных мероприятий. Более того, регион заручился поддержкой вице-премьера в реализации второй очереди реконструкции стадиона. Она включает многофункциональный спортивный комплекс, малое футбольное поле, площадки для уличной гимнастики, пляжного волейбола и другие объекты.