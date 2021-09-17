В Псковской области начались трёхдневные выборы

08:00, 17 сентября 2021, ПАИ

Трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания стартовали в Псковской области. В некоторых районах пройдут также выборы глав муниципалитетов и депутатов местных собраний.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом будет осуществляться термометрия. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.

В Псковской области на выборах будут работать 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

Избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения. Всего на участках по стране установлено более 100 тысяч камер, которые работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Наблюдение в центре будет проходить 72 часа и завершит работу, когда начнётся подсчёт.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.