На выборах псковские избиратели получат 4-5 бюллетеней

12:39, 15 сентября 2021, ПАИ

Псковские избиратели на сентябрьских выборах получат 4-5 бюллетеней. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

«Количество зависит от участка, - отметил Сопов. – В областных бюллетенях один из кандидатов от эсеров снялся, поэтому избиратели увидят вычеркнутую фамилию. В федеральном бюллетене такая же история, этого бояться не надо, это законно – в соответствии с постановлением ЦИК».

Каждый избиратель получит маску, перчатки, ручку. На входе будет проводиться термометрия. В случае если температура будет выше 37,1 градуса, избирателя на участок не пустят.

«В этом случае он сможет проголосовать либо в отдельном кабинете, либо оставить заявку, чтобы к нему приехали на дом», - добавил Сопов.

Отметим, что Роспотребнадзор запретил продажу еды на избирательных участках. Кроме того, запрещено есть на территории участков.

Задать вопрос, оставить претензию или жалобу можно на телефон горячей линии Избирательной комиссии Псковской области 8-800-222-68-60 и телефон горячей линии ЦИК 8-800-200-00-20.