С 20 сентября начнётся подача отопления в дома жителей Островского района
На жилищный фонд Островского района включение систем теплоснабжения будет осуществляться с 20 по 30 сентября 2021 года, сообщили в администрации муниципалитета.
Отопление в объектах социальной сферы осуществляется по заявкам. Напомним, с 17 сентября подача тепла в домах началась в Пскове. С 18 сентября отопление начнут давать в дома жителей Псковского района.
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