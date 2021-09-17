С 20 сентября начнётся подача отопления в дома жителей Островского района

20:12, 17 сентября 2021, ПАИ

На жилищный фонд Островского района включение систем теплоснабжения будет осуществляться с 20 по 30 сентября 2021 года, сообщили в администрации муниципалитета.

Отопление в объектах социальной сферы осуществляется по заявкам. Напомним, с 17 сентября подача тепла в домах началась в Пскове. С 18 сентября отопление начнут давать в дома жителей Псковского района.