С 17 сентября начнется подача отопления в дома псковичей
С 17 сентября начнется подача отопления в жилой фонд города Пскова. Такое постановление подписал и. п. главы администрации города Борис Елкин, сообщается на сайте администрации.
Данное решение принято в связи с температурой воздуха и нормами СНиП.
По вопросам подачи теплоснабжения по конкретному адресу жителям нужно обратиться в свою управляющую организацию.
Напомним, отопление в социальные учреждения города подали уже 14 сентября.
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