С 17 сентября начнется подача отопления в дома псковичей

11:23, 16 сентября 2021, ПАИ

С 17 сентября начнется подача отопления в жилой фонд города Пскова. Такое постановление подписал и. п. главы администрации города Борис Елкин, сообщается на сайте администрации.

Данное решение принято в связи с температурой воздуха и нормами СНиП.

По вопросам подачи теплоснабжения по конкретному адресу жителям нужно обратиться в свою управляющую организацию.

Напомним, отопление в социальные учреждения города подали уже 14 сентября.