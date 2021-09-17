Отопление в домах жителей Псковского района начнут давать с 18 сентября

17:27, 17 сентября 2021, ПАИ

С 18 сентября отопление начнут давать в домах жителей Псковского района, сообщили в администрации муниципалитета.

Согласно распоряжению администрации Псковского района, отопительный сезон на территории района поэтапно начнётся с 18 сентября.

В первую очередь отопление дадут в объектах здравоохранения и образования.

Напомним, что отопление в домах Пскова начали давать с сегодняшнего дня. Жителей дальнего Завеличья предупредили о задержке в подаче отопления.