Ещё 224 человека завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
224 жителя региона привились двумя компонентами вакцины от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По данным статистики за 18 сентября, первым компонентом вакцинировались 219 жителей региона.
«Только массовая вакцинация поможет избежать ужесточения противовирусных ограничений. Это в интересах каждого из нас!» — обратился к псковичам Михаил Ведерников.
Ранее ПАИ сообщало о новых случаях коронавируса и числе выздоровевших в регионе за последние сутки.
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