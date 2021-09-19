Ещё 224 человека завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области

11:44, 19 сентября 2021, ПАИ

224 жителя региона привились двумя компонентами вакцины от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По данным статистики за 18 сентября, первым компонентом вакцинировались 219 жителей региона.

«Только массовая вакцинация поможет избежать ужесточения противовирусных ограничений. Это в интересах каждого из нас!» — обратился к псковичам Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало о новых случаях коронавируса и числе выздоровевших в регионе за последние сутки.