Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление

23:41, 19 сентября 2021, ПАИ

Кандидат от политической партии «Новые люди» по Псковской области Андрей Маковский поделился впечатлением от первой избирательной кампании.

«Эта наша такая первая избирательная кампания в регионе, мы нашли свой электорат — это молодые люди. У наших мероприятий был ажиотаж, очень много народу участвовало. Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление», — прокомментировал Маковский.