Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
Кандидат от политической партии «Новые люди» по Псковской области Андрей Маковский поделился впечатлением от первой избирательной кампании.
«Эта наша такая первая избирательная кампания в регионе, мы нашли свой электорат — это молодые люди. У наших мероприятий был ажиотаж, очень много народу участвовало. Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление», — прокомментировал Маковский.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
19 сентября 2021
Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
19 сентября 2021
Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
19 сентября 2021
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов