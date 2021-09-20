Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование

23:49, 19 сентября 2021, ПАИ

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, что их электорат — это в основном предприниматели. Он отметил, что пандемия их сильно подкосила, люди перестали верить в то, что что-то можно изменить.

«Я говорил с предпринимателями о том, как можно поднять веру, искали возможные точки сбыта продукции. Спасибо тем, кто за нас проголосовал, мы будем с вами и дальше работать и помогать в любую трудную минуту», — поделился Романов.