Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов: Рассчитываю первое место занять
Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов рассказал о выборной кампании.
Он подчеркнул, что избирательная кампания значительно отличается от предыдущей работы. Были трудности во всех отношениях — как в кадровом, так и в финансовом, однако претензий к составлению документов не было.
«Партия выходила у нас в регионе в первый раз, но, думаю, комом не выйдем. Рассчитываю первое место занять. Но я угадыванием не занимаюсь, нужно работать, прикладывать усилия», — поделился Иванов.
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