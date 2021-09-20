Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов: Рассчитываю первое место занять

23:55, 19 сентября 2021, ПАИ

Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов рассказал о выборной кампании.

Он подчеркнул, что избирательная кампания значительно отличается от предыдущей работы. Были трудности во всех отношениях — как в кадровом, так и в финансовом, однако претензий к составлению документов не было.

«Партия выходила у нас в регионе в первый раз, но, думаю, комом не выйдем. Рассчитываю первое место занять. Но я угадыванием не занимаюсь, нужно работать, прикладывать усилия», — поделился Иванов.