Елена Даньшова: Мы зашли в каждый дом, кампания была более напряжённой

00:04, 20 сентября 2021, ПАИ

Секретарь ПО № 2/130 Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Даньшова прокомментировала трёхдневные выборы.

«Мы зашли в каждый дом, кампания была более напряжённой», — рассказывает Даньшова.

Она сообщила, что работа была выстроена системно, отрабатывали свои технологии. Трёхдневное голосование Елена Даньшова назвала плюсом, так как удалось развести избирательные потоки.

Она отметила, что активность была хорошая, но в субботу был выявлен небольшой спад. Однако в последний день голосования активность была наиболее высокая.

«Всё было корректно, но напряжённо, мы работали больше полугода, это системная плановая работа с избирателями. Нарушений не было зафиксировано, спокойно, ровно, все три дня работали чётко», — поделилась Даньшова.