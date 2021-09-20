Александр Козловский — о выборах: Забег был длинный

00:16, 20 сентября 2021, ПАИ

В завершение «Ночи выборов» секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поблагодарил всех, кто был с партией на протяжении всей избирательной кампании.

«Забег был длинный», — отметил Козловский и поблагодарил журналистов, которые освещали деятельность партии, действующих депутатов и кандидатов, которые были в полях и работали с избирателями.

«Если в первый раз ты не совсем до конца осознаёшь тот путь, который должен пройти, то во второй раз понимаешь ту нагрузку и всё, что тебя ждёт», — заявил секретарь реготделения.

Кроме того, Александр Козловский поблагодарил коллег и губернатора Михаила Ведерникова, который возглавил команду: «Благодаря совместным усилиям мы получим результат и все цели выполним».

Он также подчеркнул, что партия продолжит работу на федеральном и региональном уровнях, и добавил, что «Единая Россия» остаётся той партией, на которую опирается и губернатор, и президент, и так будет и дальше.

«Будем ждать официальных результатов, путь уже пройден. Я всех поздравляю с окончанием этого забега», — заключил Козловский.