После обработки 65,81% бюллетеней в Госдуму проходят пять партий

07:21, 20 сентября 2021, ПАИ

После обработки 65,81% бюллетеней в Госдуму проходят пять партий, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Партия «Единая Россия» набирает 47,98% голосов на выборах в Госдуму. Второе место занимает КПРФ с 20,52% голосов. ЛДПР — 7,78%, СРЗП — 7,46%, «Новые люди» — 5,63%.

В Псковской области завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. На избирательных участках ведется подсчёт голосов.