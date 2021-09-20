После обработки 65,81% бюллетеней в Госдуму проходят пять партий
После обработки 65,81% бюллетеней в Госдуму проходят пять партий, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Партия «Единая Россия» набирает 47,98% голосов на выборах в Госдуму. Второе место занимает КПРФ с 20,52% голосов. ЛДПР — 7,78%, СРЗП — 7,46%, «Новые люди» — 5,63%.
В Псковской области завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. На избирательных участках ведется подсчёт голосов.
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Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов