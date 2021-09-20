Шесть партий проходят в новый созыв Псковского областного Собрания

09:17, 20 сентября 2021, ПАИ

Предварительные итоги выборов в Псковское областное Собрание депутатов по партийным спискам выглядят так: «Единая Россия» набрала 41,75% голосов, КПРФ - 19,25%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 9,36%, «Яблоко» - 6,94%, «Новые люди» - 6,45%.

Избирательная комиссия Псковской области справилась с нагрузкой, заявил накануне председатель облизбиркома Игорь Сопов. Об этом свидетельствует минимальный зафиксированный уровень жалоб. Из 60 жалоб только 10 оказались обоснованными. Вбросов бюллетеней не зафиксировано.

В Псковской области проходили выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районах избиратели выбирали глав муниципалитетов. Окончательные итоги выборов подведут 21 сентября.