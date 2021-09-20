126 тысяч избирателей в Псковской области приняли участие в выборах

10:11, 20 сентября 2021, ПАИ

В выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов приняли участие 126 тысяч избирателей, что составляет 44 процента, сообщил председатель Псковской избирательной комиссии Игорь Сопов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что для облизбиркома голосование ещё не закончилось, к 10 часам утра ещё один участок не сдал данные, поэтому на это время информация предварительная.

Подписание итоговых протоколов состоится завтра, 21 сентября, в 12:00.