126 тысяч избирателей в Псковской области приняли участие в выборах
В выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов приняли участие 126 тысяч избирателей, что составляет 44 процента, сообщил председатель Псковской избирательной комиссии Игорь Сопов на брифинге в медиацентре ПАИ.
Он отметил, что для облизбиркома голосование ещё не закончилось, к 10 часам утра ещё один участок не сдал данные, поэтому на это время информация предварительная.
Подписание итоговых протоколов состоится завтра, 21 сентября, в 12:00.
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