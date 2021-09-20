Шесть партий сформируют новый созыв Псковского областного Собрания, подтвердил Сопов
Явка на выборы в Псковское областное Собрание депутатов составила 43,5%, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель облизбиркома Игорь Сопов.
По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 39,38% голосов, КПРФ - 20,8%, «Справедливая Россия» - 9,14%, ЛДПР - 8,9%, «Новые люди» - 6,23%, «Яблоко» - 6,22%. Эти партии проходят в Собрание.
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