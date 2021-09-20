Главы Куньинского и Новосокольнического районов остаются руководить этими районами

10:20, 20 сентября 2021, ПАИ

Главы Куньинского и Новосокольнического районов остаются руководить этими районами. Об этом заявил председатель Псковской избирательной комиссии Игорь Сопов на брифинге в медиацентре ПАИ 20 сентября, передает корреспондент ПАИ.

В Куньинском районе Олег Лебедев, выдвинутый «Единой Россией», по предварительной информации, набрал наибольшее количество голосов.

В Новосокольническом районе победу одерживает кандидат-единоросс Виталий Соловьев.

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