Главы Куньинского и Новосокольнического районов остаются руководить этими районами
Главы Куньинского и Новосокольнического районов остаются руководить этими районами. Об этом заявил председатель Псковской избирательной комиссии Игорь Сопов на брифинге в медиацентре ПАИ 20 сентября, передает корреспондент ПАИ.
В Куньинском районе Олег Лебедев, выдвинутый «Единой Россией», по предварительной информации, набрал наибольшее количество голосов.
В Новосокольническом районе победу одерживает кандидат-единоросс Виталий Соловьев.
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