12 из 74 жалоб на выборах в Псковской области признаны обоснованными
74 обращения поступило в облизбирком во время выборов с 17 по 19 сентября, только 12 из них были признаны обоснованными. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«По количеству жалоб лидером стала партия на букву «Я». Последняя жалоба от них поступила около двенадцати часов ночи вчера», - уточнил Сопов.
По его словам, «обоснованные жалобы не влияли на ход голосования». В числе необоснованных Сопов назвал агитацию в Telegram-каналах.
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