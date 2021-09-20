12 из 74 жалоб на выборах в Псковской области признаны обоснованными

10:26, 20 сентября 2021, ПАИ

74 обращения поступило в облизбирком во время выборов с 17 по 19 сентября, только 12 из них были признаны обоснованными. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

«По количеству жалоб лидером стала партия на букву «Я». Последняя жалоба от них поступила около двенадцати часов ночи вчера», - уточнил Сопов.

По его словам, «обоснованные жалобы не влияли на ход голосования». В числе необоснованных Сопов назвал агитацию в Telegram-каналах.