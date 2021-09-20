Александр Козловский: Депутаты Госдумы займутся вопросами безопасности в учебных заведениях

11:48, 20 сентября 2021, ПАИ

Депутаты Государственной Думы займутся вопросами безопасности детей и студентов учебных заведений, сообщил на брифинге секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя трагедию в Перми, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что на сегодня главная задача работы Государственной Думы и остальных структур — безопасность детей в школах и университетах. Это один из самых важных вопросов, которым займется Госдума.

Напомним, сегодня, 20 сентября, около 9:00 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял из боевого оружия студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В результате стрельбы в пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Последняя подобная трагедия произошла 11 мая 2021 года, вооруженный преступник, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в казанскую гимназию №175 и устроил там стрельбу. Трагедия унесла жизни девяти человек - 7 детей и 2 учительницы. 25 человек пострадали.