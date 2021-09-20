Елена Полонская поблагодарила псковичей за активность на выборах

12:10, 20 сентября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила псковичей за то, что они нашли время и возможность прийти на избирательные участки и проголосовать за кандидатов, которых они считают достойными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отдельную благодарность она адресовала членам участковых комиссий, наблюдателям, волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов - всем, кто работал в эти дни и следил за тем, чтобы голосование проходило честно, открыто, без нарушений.

«Спасибо вам за гражданскую активность и неравнодушие к будущему нашего города, нашего региона и нашей страны. Мы всегда с вами на связи», - отметила глава муниципального образования.

Впервые выборы проходили в течение трех дней. Все избирательные участки были обеспечены системами видеонаблюдения, которые позволили их контролировать не только днем, но и ночью. Процедура голосования на каждом избирательном участке была организована с четким соблюдением необходимых противовирусных регламентов.