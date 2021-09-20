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Политика

«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» одержала чистую и честную победу и занимает первое место на выборах в Госдуму, сообщает сайт er.ru. По итогам обработки 80% протоколов партия набирает более 48%, что дает её 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заметил, что фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину. Он подчеркнул, что конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. «Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Секрет успеха партии — в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Андрей Турчак.

Он уверен, что такой результат стал возможен благодаря тому, что люди поверили не абстрактным обещаниям других политических сил, а реальным делам представителей «Единой России». Кроме того, важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы. В её основу легло послание президента РФ, в котором глава государства обозначил ключевые направления развития страны. «Все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено», — подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одним фактором успеха «Единой России» секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса — партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтеров, общественников, врачей, учителей.

По итогам выборов «Единая Россия» победила в сложных для себя регионах – в Хабаровском крае, Амурской области, Республике Хакасии, взяла реванш в Ульяновской области. Высокие результаты партия получила в регионах Урала, Поволжья, Центрального Федерального округа. Традиционно высокий уровень поддержки — на юге и Северном Кавказе. Хороший результат у партии также в Крыму и Севастополе. «Единая Россия» получила первое место по спискам во всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. По итогам кампании партия сформирует фракции большинства в них, сообщил Андрей Турчак.

Он также отметил высокую организацию выборов и поблагодарил Центральную избирательную комиссию. «Это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний», — заявил Андрей Турчак и добавил, что это могут подтвердить более 100 тысяч наблюдателей от «Единой России».

В заключение он подчеркнул, что «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей. «Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую Россию» и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору всех избирателей», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов на кампании всех уровней, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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