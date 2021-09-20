Виталий Соловьев: Сообща мы справимся с любыми трудностями

16:55, 20 сентября 2021, ПАИ

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Виталий Соловьев выразил благодарность всем проголосовавшим за него жителям района и отметил высокую явку на избирательных участках, сообщает газета «Новосокольнический край».

«Вот уже более 15 лет мы с вами развиваем и делаем лучше наш любимый Новосокольнический район! Задан вектор развития, нацеленный на улучшение работы всех сфер деятельности, который в ближайшее пятилетие мы все вместе будем продолжать.Очень ценю оказанное жителями района доверие. Глубоко признателен избирателям за положительную оценку моей работы и работы всей нашей команды. Постараюсь оправдать каждый голос, отданный за меня на выборах», - сказал Виталий Соловьев.

Он выразил уверенность, что все перемены к лучшему происходят благодаря содружеству жителей Новосокольнического района и местной власти, а также выразил надежду, что и впредь с пониманием и доверием друг к другу «будем стремиться к единой цели – благополучию всех жителей нашей малой родины».

«Во время предвыборных встреч были высказаны предложения и пожелания, даны наказы, которые не останутся без внимания. Сообща мы справимся с любыми трудностями. У нас есть все предпосылки для плодотворного труда и коллективного единства», - заверил Соловьев.

Глава муниципалитета также поблагодарил всех членов территориальной и участковых избирательных комиссий за четкую, профессиональную работу.

«Благодарю предвыборную рабочую группу, руководителей предприятий, учреждений и организаций, помогавших в организации выборов, предоставивших помещения для избирательных участков. Все у нас прошло на хорошем уровне, в соответствии с действующим законодательством. Впереди большая работа по реализации существующих проектов и новых инициатив, вместе нам все по плечу!»,- заключил глава района.

19 сентября в выборах главы Новосокольнического района Виталий Соловьев набрал 48,91 процента избирательских голосов.

Напомним, Виталий Николаевич Соловьев родился 8 мая 1958 года в деревне Сонькино Новосокольнического района Псковской области. Окончил в 1985 году Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер», в 2000 году — Ростовский государственный строительный университет по специальности «инженер теплоснабжения и вентиляции».

В 1980 году был призван в ряды Советской Армии, служил в Ленинградском военном округе в артиллерийских войсках. После службы вернулся в родные места и был приглашен на работу в Новосокольнический райком ВЛКСМ. Пять лет работал с молодежью.

В 1986 году был переведен на работу в райком КПСС заведующим организационного отдела, затем партийно-политической работы, где тоже проработал пять лет.

С 1991 по 1999 годы работал мастером Новосокольнического газоэксплуатационного участка Великолукского филиала межрайонной дирекции по газификации и эксплуатации газового хозяйства АООТ «Псковоблгаз».

В 1999 году назначен первым заместителем главы Новосокольнического района.

8 октября 2006 года избран Главой Новосокольнического района.

4 декабря 2011 года избран Главой Новосокольнического района на очередной срок.

18 сентября 2016 года избран Главой Новосокольнического района на очередной срок.

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