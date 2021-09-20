Олег Лебедев поблагодарил жителей Куньинского района за участие в выборах

16:33, 20 сентября 2021, ПАИ

Действующий глава Куньинского района Олег Лебедев, который вновь одержал победу на выборах руководителя муниципалитета, поблагодарил всех, кто реализовал своё конституционное право, отдав свои голоса в поддержку политических партий и кандидатов. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

«Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не отмалчивались, а проявили неравнодушие к судьбе своего района, будущему нашей области и страны», - отметил Олег Лебедев.

Отдельно он выразил благодарность тем, кто дал положительную оценку работе и поддержал его кандидатуру на выборах главы района, а также за поддержку однопартийцев на выборах в Псковское областное Собрание и Государственную Думу. Олег Лебедев подчеркнул, что работа органов местного самоуправления не определяется деятельностью только главы района, это труд многих людей, включая сотрудников администрации района, поселений, депутатского корпуса и, конечно, активных граждан.

«Наша сплоченная команда будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие и воплотить в жизнь ваши надежды. Впереди пять лет динамичной работы, нацеленной на улучшение жизни жителей нашего района. И пусть не все проблемы удается решить сразу, мы двигаемся в правильном направлении, и я очень рад, что результаты усилий нашей команды получили вашу высокую оценку», - заявил Олег Лебедев.

Особые слова признательности он выразил всем членам Куньинской районной территориальной избирательной комиссии и членам участковых избирательных комиссий. «Благодаря вашей ответственной и профессиональной работе выборы прошли на высоком уровне, без сбоев и нарушений», - подытожил глава района.

Согласно предварительным данным ТИК Куньинского района, Олег Лебедев набрал 70,12% (2506 голосов) на выборах на должность главы Куньинского района. За Наталью Бельскую проголосовали 12,09% (432 голоса) избирателей, за Михаила Иванова - 8,87% (317 голосов), Андрея Маковского - 5,09% (182 голоса), Игоря Романова - 3,83% (137 голосов). Явка на выборах главы района составила более 56%.

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