Инфографика по результатам выборов в Псковской области
17-19 сентября в Псковской области завершилась трехдневным голосованием масштабная избирательная кампания. Жители региона выбирали депутатов Госдумы РФ 8-го созыва и голосовали за депутатов Псковского областного Собрания 7-го созыва. Кроме того, в Куньинском и Новосокольническом районах выбирали глав. В Новоржевском, Пустошкинском и Псковском районах проходили довыборы депутатов. «Псковская правда» подготовила инфографику, посвященную результатам выборов.
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