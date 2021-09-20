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Политика

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как голосовали и кого выбрали псковичи?

Как прошли выборы в Псковской области? Пришлось ли по вкусу псковичам трехдневное голосование? Кому доверили жители региона представлять свои интересы в Госдуме? Какие партии вошли в новый созыв Псковского областного Собрания? Об этом в выпуске программы от 20 сентября.

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«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как голосовали и кого выбрали псковичи?
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