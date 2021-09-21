Эксперты объяснили феномен пятой партии

09:30, 21 сентября 2021, ПАИ

Эксперты объяснили, как «Новым людям» удалось стать пятой партией, попавшей в Госдуму. Политологи напомнили, что «Новые люди» получали высокие результаты и до последних выборов. Например, год назад в Томске кандидатов от «Новых людей» поддержали более 15% избирателей. Кроме того, в 2020 году представители партии вошли в состав региональных парламентов Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

19 сентября пятипроцентный барьер «Новые люди» преодолели на выборах в Псковской области, в Карелии, на Камчатке, Чувашии, Красноярском крае и еще 15 регионах России. Рекордные проценты у партии в Томске — 10,2%.

Успех федеральной кампании «Новых людей» подтвердил две гипотезы. Запрос на обновление политической системы и свежие лица во власти назрел уже давно. И новые силы могут войти во власть легитимно, сделав ставку на актуальную повестку и хорошую репутацию своих представителей.

Пример «Новых людей» как новой партии, удовлетворивший запрос общества, не единичен. Например, в Законодательное Собрание Еврейской автономной области прошла Партия прямой демократии. В целом в России увеличилось количество партий в органах законодательной власти: их стало 15.

Отметим еще один феномен завершившейся кампании. За выборами на избирательных участках следили 500 тысяч наблюдателей. На парламентских выборах в 2016 году их было вдвое меньше. За пять следующих лет избирательную систему удалось изменить почти до неузнаваемости и «синхронизировать» c изменившимися потребностями избирателей. Трехдневное голосование сделало выборы доступнее для тех, кому неудобно приходить на участки в выходные дни.