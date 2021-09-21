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Политика

Игорь Сопов поблагодарил избирателей за высокую оценку избирательной комиссии

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил всех, кто подготовил и провел избирательную кампанию. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания избиркома 21 сентября.

«Благодарим наших избирателей за высокую оценку, которую они дали избирательной комиссии», - сказал Игорь Сопов. Также он выразил благодарность аппарату избиркома за самоотверженный труд при подготовке к выборам, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и администрации региона, МЧС, полиции, Росгвардии, районным властям, главам администраций, службам, которые обеспечивали избирательные участки бесперебойной подачей электроэнергии. 

Игорь Сопов отметил, что поступило 12 обоснованных жалоб на всю Псковскую область, что говорит о профессионализме избирательной системы. Он констатировал, что выборы проведены честно и легитимно.

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