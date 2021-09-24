Более 100 учёных-филологов и учителей русского языка из 7 стран собрались на научном форуме в ПсковГУ

14:20, 24 сентября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете прошёл форум зарубежных и российских выпускников «На пересеченных рубежах», посвященный столетию профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Евгения Маймина, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Форум объединил более ста ученых-филологов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, специалистов из Латвии, Эстонии, Шотландии, Франции, Германии, а также педагогов из Латвии, Белоруссии и Литвы, многие из которых когда-то получили высшее образование в Пскове.

Программа форума состояла из научной конференции, онлайн-семинаров для учителей русского языка за рубежом, а также вечера воспоминаний профессора Евгения Маймина, участие в котором приняли его коллеги, друзья и родственники.

Директор школы «Пардаугава» (Рига, Латвия) Ирена Шинкарёва отметила, что проекты, которые предлагает Псковский государственный университет, очень важны для Латвии, особенно для школ национальных меньшинств, где в основном учатся русскоязычные дети.

«Наши дети должны слышать хорошую русскую речь: в Латвии язык уже сильно отличается, из-за билингвизма очень много измененных слов, другое ударение, другие конструкции, синтаксис меняется и так далее. И еще для большинства наших детей сейчас закрыты границы, но участники проекта могут поехать в Россию, могут общаться, это очень важно, чтобы у них было представление, что же происходит в стране, чем живут люди, какие у них ценности, чем дышат, что исследуют», ― рассказала Ирена Шинкарёва.

Организатор форума, профессор, преподаватель ПсковГУ Аида Разумовская подчеркнула, что форум подтвердил взаимную заинтересованность вузов и школ в формировании у россиян и соотечественников за рубежом чувства ответственности за сохранение языкового и культурного наследия России.

Форум зарубежных и российских выпускников «На пересеченных рубежах» проводится в рамках получившего в 2019 году поддержку Фонда президентских грантов социокультурного проекта «Преодолевая границы» Открытого института русского языка и культуры имени профессора Евгения Маймина, ПсковГУ и Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры».

