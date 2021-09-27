17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 сентября
На 1 сентября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.09.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
388 851 804,49
|
312 304 446,39
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
88 123 597,36
|
85 851 117,76
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
77 550 045,69
|
76 910 065,42
|
Порховское МПТСиК
|
31 359 759,00
|
31 338 119,54
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
38 280 509,53
|
38 103 567,69
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
23 080 906,19
|
22 488 174,83
|
МУП "Искра"
|
16 440 374,28
|
15 780 891,32
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 265 348,70
|
19 265 348,70
|
МУП "Невельские теплосети"
|
17 371 255,02
|
17 267 819,32
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
15 198 335,38
|
0
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
6 064 293,14
|
6 050 048,22
|ОАО "Уют"
|
796 439,97
|
652 207,05
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
5 175,90
|
0
|
ООО "А2 Энергия"
|
0
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
2 798,71
|
0
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
8 851,22
|
0
|ООО "Теплый остров"
|1 253 712,64
|0
Есть ли у вас водительские права?
Фотофакт. Мусор у Псковского политехнического колледжа
Уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» поддержали в Русском географическом обществе