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Общество

17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 сентября

На 1 сентября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия. 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.09.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

388 851 804,49

312 304 446,39

МУП "ЖКХ" Островского района

88 123 597,36

85 851 117,76

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

77 550 045,69

76 910 065,42

Порховское МПТСиК

31 359 759,00

31 338 119,54

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

38 280 509,53

38 103 567,69

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

23 080 906,19

22 488 174,83

МУП "Искра"

16 440 374,28

15 780 891,32

МП ЖКХ Дедовичского района

19 265 348,70

19 265 348,70

МУП "Невельские теплосети"

17 371 255,02

17 267 819,32

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

15 198 335,38

0

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

6 064 293,14

6 050 048,22
ОАО "Уют"

796 439,97

652 207,05

МУП "Палкинская ПМК"

5 175,90

0

ООО "А2 Энергия"

0

0

МП "Печорские теплосети"

2 798,71

0

МУП "Локнянское ЖКХ"

8 851,22

0
ООО "Теплый остров" 1 253 712,64 0
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