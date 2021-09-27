17 псковских компаний числились должниками за газ на 1 сентября

16:45, 27 сентября 2021, ПАИ

На 1 сентября текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.