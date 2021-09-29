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Политика

Губернатор Псковской области провел встречу с представителями пяти партий, вошедших в состав 7-го созыва областного Собрания депутатов

уьернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями всех пяти партий, вошедших в областное Собрание после выборов. Фото пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с представителями партийных объединений, прошедших в Псковское областное Собрание 7-го созыва по итогам выборной кампании 2021 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

«От важного для парламентариев качества – возможности договариваться, находить компромисс, сопровождать и поддерживать принятые на себя обязательства, будет зависеть исполнение наказов избирателей», – отметил Михаил Ведерников и призвал новый состав депутатов к активной совместной работе.

В качестве кандидатуры на должность председателя Псковского областного Собрания депутатов нового созыва глава региона предложил представителям партий поддержать Александра Котова.

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