Губернатор Псковской области провел встречу с представителями пяти партий, вошедших в состав 7-го созыва областного Собрания депутатов

19:54, 29 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с представителями партийных объединений, прошедших в Псковское областное Собрание 7-го созыва по итогам выборной кампании 2021 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

«От важного для парламентариев качества – возможности договариваться, находить компромисс, сопровождать и поддерживать принятые на себя обязательства, будет зависеть исполнение наказов избирателей», – отметил Михаил Ведерников и призвал новый состав депутатов к активной совместной работе.

В качестве кандидатуры на должность председателя Псковского областного Собрания депутатов нового созыва глава региона предложил представителям партий поддержать Александра Котова.