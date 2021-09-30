Михаил Ведерников включен в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию Пушкина

09:35, 30 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников включен в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Возглавил оргкомитет председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Его заместителем станет вице-премьер Татьяна Голикова. Регион в оргкомитете также представляет директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

В состав организационного комитета вошли руководители и представители ряда федеральных министерств, подразделений Правительства РФ, образовательных учреждений, учреждений культуры, главы регионов — порядка 40 участников.

Президент РФ Владимир Путин в июле текущего года подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году. В рамках подготовки поручено разработать план основных мероприятий, в который войдут, в частности, реализация проекта Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке рукописного фонда писателя и создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществление комплекса мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции музея А. С. Пушкина в Гурзуфе.

В Псковской области с 1967 года в день рождения поэта на поляне в Михайловском проходил Пушкинский праздник поэзии. В последние годы формат мероприятия был изменен, как и название - Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В 2021 году частью торжества стал всероссийский проект «Школьная классика».