«Орел и Решка» про Псковскую область выйдет в эфир 31 октября

10:39, 30 сентября 2021, ПАИ

Выпуск передачи «Орел и Решка» про Псковскую область выйдет на телеканале «Пятница» 31 октября в 11:00. Об этом заявила руководитель ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в своем Instagram.

Съемки выпуска завершились в Псковской области 29 сентября. Лариса Семашко поблагодарила сотрудников ТИЦ, представителей туриндустрии и комитета по культуре региона за оказание содействия в съемках передачи «Орел и Решка».

«Про это нельзя все рассказать, это надо увидеть. Вы молодцы — Регина и Тимур и вся ваша команда, и вам отдельное спасибо, что мы оказались в десятке регионов, которые вы посетили в этом году», - написала Семашко.

Ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко вместе со съемочной группой телеканала «Пятница» прибыли в Псковскую область 27 сентября. Первое, на что обратил внимание Тимур Родригез, когда вышел с вокзала, – ларьки с кричащими вывесками. Регина Тодоренко опробовала экстремальное катание на вездеходах.