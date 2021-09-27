«Шавуха №1, вертуха, гействуй»: с чего начались съемки «Орла и Решки» в Пскове

16:48, 27 сентября 2021, ПАИ

Ведущий программы «Орел и Решка» Тимур Родригез поделился впечатлениями о Пскове в своем Instagram-аккаунте.

Первое, на что обратил внимание ведущий, когда вышел с вокзала – ларьки с кричащими вывесками, в частности внимание Родригеза привлекла «Шавуха №1».

«Посмотрите, что я нашёл… Шавуха №1… Короче, ребята, шлёт вам привет Родригуха, сейчас заточит шавуху и даст с вертухи в ухо себе, если получится», - прокомментировал ведущий.

Граффити на крепостной стене также поразили Тимура Родригеза.

«Даже не знаю, что сказать, лучше показать… Я как-то уже к женщинам прикипел за последние много лет, двое детей. И что теперь делать?» - отметил ведущий.

Напомним, что ведущие программы «Орел и Решка» Тимур Родригез и Регина Тодоренко прибыли в Псков 27 сентября для съемок нового выпуска.