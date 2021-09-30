«Главная тема с Надеждой Назаренко»: жесткие ограничения из-за ковида возвращаются
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Псковской области осложняется. Какие ограничения вводятся в регионе? Какие школы уходят на дистанционку? Где придется предъявлять справки о вакцинации и ПЦР-тесты? Об этом в новом выпуске программы от 30 сентября.
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